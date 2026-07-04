Te kwiaty nie istnieją. Fałszywe nasiona AI zalały Amazon i eBay
Sprzedawcy wystawiają nasiona nieistniejących roślin z obrazkami wygenerowanymi przez AI. Jeden sprzedawca sprzedał fałszywe nasiona róż ponad 37 tysięcy razy, zanim platformy zareagowały. Kupujący tracą pieniądze i mogą przypadkowo wprowadzić do ogrodu gatunki inwazyjne.real_scoria
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Komentarze (9)
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@patryk-wuwuw: Czy to jest bezpieczne dla dzieci?
Dopóki giganci technologiczni nie wprowadzą bezwzględnego filtrowania ofert pod kątem grafik AI oraz surowych kar dla sprzedawców, internetowe platformy handlowe pozostaną eldorado dla cyfrowych naciągaczy żerujących na ludzkiej naiwności i miłości do przyrody.
@snorli12:
A wcześniej to niby na czym problem polegał? Przecież z 90% grafik w sieci to rendery. Różnica jest teraz tylko taka, że prościej to laikowi zrobić i nic więcej, nie musi zapłacić grafikowi kasy za coś takiego.