Rosja zalewa Wikipedię. Propagandę pisze się już dla botów AI
Rosja systematycznie zalewa Wikimedia Commons prorosyjskimi materiałami, które wyglądają formalnie poprawnie, ale przekłamują rzeczywistość. Sieć Pravda obsługuje setki stron w wielu językach, a jej linki trafiają do odpowiedzi modeli AI.real_scoria
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Komentarze (13)
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Walka z tym procederem jest niezwykle trudna, ponieważ wpisy są przygotowywane profesjonalnie i pod kątem formalnym nie budzą zastrzeżeń.