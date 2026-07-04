Prawdziwe niebezpieczeństwo polega na tym, że te zmanipulowane dane służą jako paliwo dla sztucznej inteligencji. Modele AI, przeszukując Wikipedię w czasie rzeczywistym, traktują ją jako bezsporne źródło prawdy i generują odpowiedzi naszpikowane rosyjskim przekazem. Powstaje zamknięta pętla: propaganda tworzona przez ludzi zatruwa maszyny, które potem karmią nią użytkowników, uwiarygadniając kłamstwa autorytetem nowoczesnej technologii.

Walka z tym procederem jest niezwykle trudna, ponieważ wpisy są przygotowywane profesjonalnie i pod kątem formalnym nie budzą zastrzeżeń. Pokaż całość