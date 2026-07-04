Rentgen i AI ożywiły historię. Pierwszy zwój z Herkulanum odczytany
Naukowcy po raz pierwszy w historii zdołali cyfrowo rozwinąć i w całości odczytać jeden ze starożytnych papirusowych zwostarnak
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Naukowcy po raz pierwszy w historii zdołali cyfrowo rozwinąć i w całości odczytać jeden ze starożytnych papirusowych zwostarnak
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Komentarze (20)
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@jabollus: gemini w tym ostro w c---a wali, kiedyś mi wmówiło że są 4części filmu dokumentalnego i opisało mi nawet co tam k---a jest
z godzinę szukałem 4 części
@KingaM: Mamy sporo "leków" na "raka" i działają, obecnie o ile nie wykryjemy go w końcowej fazie to zazwyczaj jesteśmy w stanie uratować człowieka.
Po prostu rak to nie jest jedna choroba i duże znaczenia ma to kiedy go wykryjemy a w diagnozie AI radzi sobie nieźle i możesz liczyć, że za jakiś czas rzeczywiście będzie w stanie zdiagnozować nowotwór łatwo
Sztos!
Swoją drogą, to chyba nie pierwszy zwój jaki odczytano. Chyba już wcześniej niektóre rzeczy
@the-great-reset: nie żeby coś ale opis
To brzmi dokładnie jak coś o czym mogłoby halucynować AI
AI tylko umożliwia odczytanie symboli z zawiniętego i zwęglonego papirusu, a tłumaczeniem zajmują się już ludzie.