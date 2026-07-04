Lewandowska: gdy Robert zakończy karierę osiedlimy się na stałe w Hiszpanii
"To jest nasz dom. Nawiązaliśmy głęboką więź z tym miejscem i planujemy wrócić do Barcelony i osiedlić się tu na stałe, gdy Robert zakończy karierę piłkarską" Trenerka fitness w Barcelonie najbardziej ceni sobie ludzi i ich niesamowitą energię, atmosferę, słońce, które napełnia pozytywną energią każairaG
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Komentarze (80)
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@Arkadian: Gdyby tak było nie czytałbym twojego komentarza tutaj.
Jak to brzmi XD
- "To była nasza wspólna decyzja"