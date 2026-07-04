"To jest nasz dom. Nawiązaliśmy głęboką więź z tym miejscem i planujemy wrócić do Barcelony i osiedlić się tu na stałe, gdy Robert zakończy karierę piłkarską" Trenerka fitness w Barcelonie najbardziej ceni sobie ludzi i ich niesamowitą energię, atmosferę, słońce, które napełnia pozytywną energią każ