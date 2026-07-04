Koniec bilokacji lekarzy?
Nowe przepisy pozwolą resortowi na pozyskiwanie dokładnych informacji o zarobkach przez powiązanie ich z numerem PESEL, a NFZ wdroży obowiązkowe sprawozdania i godzinowe grafiki w szpitalach.Viskandar
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Komentarze (8)
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Na patologie i oszustwa odpowiada się kolejnymi regulacjami, wystarczy zakazać szpitalom publicznym zawierania umów z takimi spółkami i już sens zakładanie będzie zerowy.
Ponad takie rozwiązania takie spółki też musza wypłacać pieniążki swoim członkom prawda? więc wystarczy wymusić na nich raportowanie każdorazowej wypłaty bezpośrednio do odpowiedniego