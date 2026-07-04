Raczej sprawdzicie konta swoich dziadków i rodziców. Was młodych byków nie będą robić, bo ryzyko wpadki. Ale daje sobie rękę uciąć, że istnieje jakiś wykopek z dziadkiem, który dostał wózek inwalidzki, który już wyjechał za granicie. Może nie jakiś w 100% za darmo ale z niewielką dopłatą do topowego modelu. To nadal są tysiące złotych ;)