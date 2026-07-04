Sprawdź czy lekarz nie naciąga NFZ na wizyty/zabiegi których nie było
Zaloguj się do swojego konta pacjenta i przejrzyj w historii, czy nie widzisz wizyt lub zabiegów, które się nie odbyły. Pomóż walczyć z patologiami wśród lekarzy. Zdarzają się przypadki, gdzie na dane pacjenta lekarze wyłudzają kasę z NFZ. W powiązanych - link do jednego z przykładów.michal2323
- #
- 53
- Odpowiedz
Komentarze (53)
najlepsze
@gracjan-rozenek: dlatego lekarze muszą zacząć nosić tachografy na szyi, aby nikt już nie zmyślał ile i gdzie pracuje (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Wiec za przyslowiowe grosze nfz moglby weryfikowac potezna ilosc wszystkich zabiegow
@topikPajak: Raczej dość bardzo mało.
Innym drogim chodliwym produktem będzie np. koncentrator tlenu.
Edit. Jednak nie bo tam zliczają chyba od 2008r a jako dzieciak najwięcej chorowałem.
@nieznamniepamietam: leki z refundacja od 2 lat. Koszt około 200-300pln miesięcznie refundowany, ale nie ma go w wykazie, bo tam tylko są wizyty.
Ogólnie, historia u mnie kończy się na 2008r - wtedy chyba powstał NFZ?.
A w ogóle to prosiłbym o kopie paragonu.
Darmowa poprawka: