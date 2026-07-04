Kolejny region Niemiec odwraca się od Microsoftu. Przechodzą na open source
Tym razem z oprogramowania Microsoftu zaczyna rezygnować Meklemburgia-Pomorze Przednie, która zamierza przenieść dziesiątki tysięcy pracowników administracji publicznej na platformę opartą o rozwiązania open sourcejestemjakijestem1212
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Komentarze (16)
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Patrzę na android to tylko viewer.
tymczasem (pic) i dokladn ie 3.93%
Nie dajcie się nabrać na te idiotyzmy
BEKA
@8kiwi: Z dedykacją!