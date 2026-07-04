"Więc jak już piszecie o ludziach, którzy na specjalizacji mają kosić po 100k/msc, to wezcie pod uwagę, że każdy z nich musi najpierw zrobić ~220 godzin miesiecznie na warunkach jak wyżej Czyli brakło by im doby. Więc jeśli macie dowody na te zarobki - wysyłajcie prokuraturze bo tego się nie da pogo