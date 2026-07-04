Kosikowski: rezydent zarabiający 100k to przypadek dla prokuratury
"Więc jak już piszecie o ludziach, którzy na specjalizacji mają kosić po 100k/msc, to wezcie pod uwagę, że każdy z nich musi najpierw zrobić ~220 godzin miesiecznie na warunkach jak wyżej Czyli brakło by im doby. Więc jeśli macie dowody na te zarobki - wysyłajcie prokuraturze bo tego się nie da pogotomasztomasz1234
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Komentarze (15)
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LEKARZ NIE WSADZI LEKARZA
a nie zabawa - "no dobra oddam"
Zaczadzony czy co!
@chlopiec_kucyk: nie aferka tylko PROBLEM
problem o którym wykopki i inni pisali od lat ale każdy miał w dupie
pierwszy lepszy przykład - rok temu napisałem swój g---o wpis pod czymś (nie pamiętam) "pokaż lekarzu co masz w garazu" i miałem ze 200 plusów albo i więcej
2017