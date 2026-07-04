Kosmiczne zarobki lekarzy. Za tymi kwotami stoi poważny problem systemu
W niektórych specjalizacjach stawki są wyjątkowo wysokie i mogą sięgać nawet 2 tys. zł za godzinę. Wynika to m.in. z małej liczby chętnych do pracy w najbardziej obciążających obszarach, takich jak szpitalne oddziały ratunkowe.tomasztomasz1234
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Komentarze (22)
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@rzeznia22: chętnych nie ma bo brakuje lekarzy.
To tak jakbyś w robocie musiał robić za trzech. Zatrudniłbyś się do takiej roboty?
NIL wie - twierdzi ze lekarzy jest za duzo :D (i dlatego musza pracowac po 300h :D)
Już im się to kiedyś udało z protetykami, gdzie skasowali możliwość wykonywania zawodu protetykom po studiach i sprowadzili ich do tego samego poziomu co techników protetycznych i koszty zrobienia sobie zębów wyskoczyły w kosmos i wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych.