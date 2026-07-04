Pamiętam jak dziś Morawieckiego oznajmiającego mi, że mam płacić nowy wyższy podatek na Nowy Ład (tak, jestem przedsiębiorcą), żeby odbudować służbę zdrowia po Covidzie i skrócić kolejki do lekarzy. Może i płacę więcej na składkę zdrowotną, ale przynajmniej kolejki do lekarzy nie są krótsze, ani poziom usług NFZ nie jest lepszy...