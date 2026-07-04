Oświadczam panu: ja to ja! Zakazu fotografowania nakazuje przestrzegać!
Odwiedzam Kowary w związku ze sporem z tamtejszym zastępcą komendanta z odcinka nr 240. Zauważam znaki zakazu. Wyskakuje do mnie trudny człowiek. Tak odklejony, że zmęczył mnie niemiłosiernie.kubako
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Komentarze (15)
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Bo powiesił sobie coś na płocie i myśli że może rozkazywać ludziom na chodniku.
@mocten:
bo lubi, moze i chce
ty powiedziałeś
nie powiedziałem, powiedziałem to
nie, powiedziałeś właśnie
powiedziałem, bo Ty powiedziałeś.
@Lufio: zależy co palisz
Faktycznie. Zero konstruktywnego działania, zero zmian xD