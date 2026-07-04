Zabrać rower i wcisnąć płatny melex, serio? Znowu ktoś wymyślił, że publiczne ma być dla tych co zapłacą, reszta niech patrzy z boku. Utrzymuj park z podatków, a potem jeszcze płać za wejście, bo tak. Dla ludzi z kasą i tak wszystko jest proste, dla mnie tylko kolejny znak że tu się nic nie należy.