Sony oberwało od całego internetu. Marki kpią z końca płyt na PlayStation
Internet zalała fala żartów, a kolejne firmy publikują ironiczne wpisy pokazujące, jak absurdalnie brzmi świat pozbawiony fizycznych produktów.ochucki
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Internet zalała fala żartów, a kolejne firmy publikują ironiczne wpisy pokazujące, jak absurdalnie brzmi świat pozbawiony fizycznych produktów.ochucki
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Już to słyszałem jak wyłączyli mi w ich telewizorze Netflixa i Youtuba. Nigdy więcej sony