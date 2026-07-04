Oczywiście to do kontrolowania bydła. Bogacze nadal będą mieli uzyskiwać pieniądze z niejasnych źródeł, z firm które są tak dziwnie powiązane z rajami podatkowymi że nie wiadomo skąd pochodzą. Nawet w Europie są raje podatkowe, ale zarezerwowane tylko dla bogaczy. I UE jakoś nic nie chce z nimi zrobić.