Nadchodzi koniec anonimowych zakupów. Nowy limit w przyszłym roku
Dziś przeciętny Kowalski może płacić gotówką praktycznie bez ograniczeń przy zakupach u przedsiębiorcy. Od 10 lipca 2027 r. to się zmieni. Przy większych zakupach, np. nieruchomości, samochodów, biżuterii czy kryptowalut nie obejdzie się bez okazania dowodu. Tak będzie w całej Unii Europejskiej.KapitanTorpedal
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Komentarze (28)
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Taa, a dzisiaj samochody czy nieruchomości kupujemy anonimowo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Małe firmy w Polsce płacą gigantyczne podatki i są kontrolowane, ale dla Pana Bezosa i innych robi się wyjątek.
W UK za noszenie przy sobie nożyka do papieru można iść do pierdla a jakoś najwięcej przestępstw jest dokonywana takimi nożykami xD
To nie są zakazy dla przestępców i kombinatorów czy oszustów - oni sobie poradzą.