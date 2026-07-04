Tragedia w świecie skoków narciarskich. Nie żyje Grzegorz Miętus, były reprezentant Polski
Środowisko skoków narciarskich pogrążyło się w głębokiej żałobie. W sobotę przed południem, 4 lipca, dotarły do nas tragiczne wieści.tytanowyy
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Komentarze (22)
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Jednak bym to brał z przymrużeniem oka, bo oficjalna przyczyna śmierci nie jest podawana.
Efekty podawania wiadomości w taki enigmatyczny sposób, jeżeli piszą, że ciało znaleziono i do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie, to takie wnioski nasuwają się same
@yes-or-no: bo jeśli to był np. wypadek to dzieciaki będą zadowolone, czy ki c--j?