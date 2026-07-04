Cyfrowe PlayStation od 2028. Ekspert: Piractwo jedyną szansą na ocalenie gier
Brak fizycznych nośników to wyrok dla setek starszych produkcji. Eksperci alarmują, że w obliczu bierności samych twórców, zjawisko piractwa staje się dziś jedyną szansą na uratowanie historii gamingu.SprzedawcaBiblii
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Komentarze (24)
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a ty myślisz czemu na pc mamy takie dropy cenowy że po 2-3 latach cena stanieje i nie chodzi tylko o piractwo mamy kilka firm co sprzedają ten sam produkt w przypadku konsoli tylko producentem co dostarcza gre jest tylko to jedno korpo od tej konsoli..
Myślicie, że po co wprowadza się AI do przeglądarek, buduje się centra danych i zakazuje VPNów?
Kontrola nad obywatelem i tego co robi, żeby pięniążki leciały, a ten nie buntował się przeciwko Panu swemu :)
ja ogólnie nie piracę i wolę streamingi, ale boli mnie fakt, że zakupione gry, nie są moje,
@K1DoN: Ta inicjatywa się sama powiesiła, bo była głupia od samego początku. Nie bez powodu nikt z tych organizatorów nie przedstawił konkretnych propozycji czy projektów, tylko opowiadali życzeniowe bajki - a rzeczywistość zweryfikowała. Nie trzeba było żadnego lobby
@endru1908: Wow, odkryłeś co mamy zrobić ( ͡° ͜ʖ ͡°). Teraz tylko przekonaj do tego większość graczy i problem z głowy..