Spokojnie, Ubisoft i inne firmy, już lobbują u UE, żeby ukrócić piractwo, po tym jak zabito inicjatywę Stop Killing Games.

Myślicie, że po co wprowadza się AI do przeglądarek, buduje się centra danych i zakazuje VPNów?

Kontrola nad obywatelem i tego co robi, żeby pięniążki leciały, a ten nie buntował się przeciwko Panu swemu :)



ja ogólnie nie piracę i wolę streamingi, ale boli mnie fakt, że zakupione gry, nie są moje, Pokaż całość