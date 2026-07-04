Jakie anomalie klimatyczne występowały w średniowiecznej Polsce?
W średniowiecznych kronikach i rocznikach znajduje się wiele wzmianek o anomaliach klimatycznych. Jakie wnioski można z nich wyciągnąć? Jak wyglądał klimat w średniowiecznej Polsce?Histmag
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Komentarze (30)
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- Susze i upały były rzadsze.
- Klęski prowadziły do nieurodzajów, głodu, epidemii i wysokich cen.
- Źródła (roczniki + Długosz) są subiektywne i czasem wyolbrzymiają, ale dają cenny obraz.