Czarna dziura ze światła zaczęła parować. Hawking miał rację od pół wieku
Fizycy z Paderborn stworzyli laboratoryjny odpowiednik czarnej dziury ze skupionego światła i zaobserwowali promieniowanie termiczne zgodne z teorią Hawkinga z 1974 roku. To pierwszy bezpośredni dowód, że parowanie czarnych dziur może zachodzić prostszym mechanizmem, niż sądzono.real_scoria
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Komentarze (31)
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Komentarz usunięty przez autora
czej moment to kogo mam teraz zwyzywać?
no nie jestem fizykim