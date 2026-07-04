Tak to jest jak się limituje ilość miejsc w danym zawodzie. Gdyby tak limitowano zawód elektryka to też płacilibyście comiesięczną wysoką składkę na narodowy fundusz elektryków i taki elektryk byłby dostępny za rok, a może i dłużej, a za 15 minut pracy inkasowałby 10000 zł i pracował w kilku miejscach jednocześnie. Czasem s----------y robotę ale przecież to tylko błąd w sztuce elektrycznej i tak musi zostać, ewentualnie jak zapłacicie prywatnie to pan Pokaż całość