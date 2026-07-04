Nagle wszyscy lekarze odeszli. W dzień otwarcia centrum onkologii dla dzieci
1 lipca ruszyło Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Tego samego dnia sześcioosobowy zespół lekarzy z Katowic, który miał pracować w nowym ośrodku, rozwiązał umowy, na przyczyny wskazując m.in. na zakres leczenia i organizację pracy.airaG
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Komentarze (93)
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Lekarze od czasu C19 się za bardzo obrośli w piórka. Ich trzeba teraz twardą ręką utemperować. Zniesienie limitów. uczyłeś się - potem wyjeżdżasz zaraz za granicę? = Płacisz za studia. Odwalasz dziwne akcje wypad z wilczym biletem + odpowiedzialność prawna.
"Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością nadany mi tytuł lekarza i uroczyście przyrzekam:
służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu,
według mojej najlepszej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek,
nie nadużywać zaufania chorego i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego,
strzec godności stanu lekarskiego i niczym
@Wacek1991: w wojsku jakos tego problemu nie ma, konczy sie wojskowe studia z zapewnionym zakwaterowaniem i wyzywieniem to 13lat jest obowiazku pracy lub oplata i zwolnienie z tego obowiazku
€20k jak się o---------z…
A miało być tak pięknie....
@RodrigoMendoza: bo z terrorystami sie nie negocjuje ¯\(ツ)/¯
@bighatlogan: tak, późną aborcję dla ciebie - i to wcale nie jest takie głupie
Brakuje lekarzy, więc ci dyktują chore stawki, a szpitale jeszcze przez te braki muszą o nich walczyć. Wiem od znajomej co pracuje w spzitalu, że nawet jak lekarz coś o--------i to każdy boi się zwrócić uwagę, bo jaśnie pan się obrazi!
Sama akcja w tym szpitalu południowym to pokazuje. Ten młody lekarz co oszukiwał na godzinach pracy, jako lekarz był całkiem spoko i domagał
@Kismeth: Mordo, coś ci sie pomieszało. Poczytaj coś na ten
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