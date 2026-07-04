Warszawa sfotografowana z Radomia. 92 km refrakcji robi robotę
Kamil Siwek z 10 piętra bloku w Radomiu sfotografował światła warszawskich wieżowców oddalonych o ponad 90 km. Pomogła silna refrakcja atmosferyczna po słonecznym dniu. Na zdjęciach widać Varso, PKiN, Spire, Unit i Skysawę. Pierwsza taka obserwacja w historii.Nick7C5
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Komentarze (37)
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Kolejny dowód na płaską Ziemię.
Tym razem z Radomia, co jest wyjątkowo cenne.
W normalnych warunkach Warszawa jest schowana za horyzontem, ale silna
Czego to nie napiszą żeby udowodnić, ze Ziemia nie jest płaska xD
Taaaa,raczej ukryty projekt deweloperów by podbić cenę działek.
Napiszą,że "piękne mikroapartamenty 15m2 dla
Jak dla mnie wszystko się zgadza.
1. Śródmieście Warszawy: ~100 m n.p.m.
2. Radom: ~130-150 m n.p.m.
3. Miejsce z którego robiono zdjęcie - Gołębiów (północ Radomia): ~145-150 m n.p.m.
4. Okno na 10 piętrze budynku na Gołębiowie: