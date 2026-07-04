Z Radomia po raz pierwszy w historii sfotografowano światła warszawskich wieżowców. Kamil Siwek, pasjonat fotografii długodystansowej, trafił na idealne warunki refrakcji atmosferycznej w nocy z 17 na 18 czerwca. Z 10 piętra bloku na Gołębiowie uchwycił Varso Tower, Pałac Kultury, Warsaw Unit, Warsaw Spire, Złotą 44, InterContinental, Skysawę, Mennicę Legacy Tower i Atlas Tower. Najdalej wyskoczyła Skysawa, 92,3 kilometra od miejsca obserwacji.



W normalnych warunkach Warszawa jest schowana za horyzontem, ale silna Pokaż całość