Potrącenie motocyklisty w Pabianicach - kierowca uciekł
Mirki, potrzebuję Waszej pomocy w nagłośnieniu sprawy. Wczoraj (03.07.2026) w Pabianicach, mój przyjaciel, który poruszał się motocyklem, został potrącony przez samochód. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Szukamy świadków i informacji.Sierran
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Komentarze (26)
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Mój przyjaciel, który poruszał się motocyklem, został wczoraj potrącony przez samochód w Pabianicach około godziny 16:30 - 16:40. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.
Do potrącenia doszło na ulicy Popławskiej przy zjeździe na Carrefour
Jeśli
@leanback: Próbuję znaleźć jakieś wytłumaczenie i nie umiem.
Przez moment wygląda, jakby go chciał wyprzedzić po prawej, ale motocyklista akurat zaczął skręcać.
Gwałtowna frustracja z nieudanego manewru, a potem "o k---a, co się odwaliło, s--------m"?
EZG 062 chyba 43.
#czarnyhumor
właśnie o to mi chodziło - pominięty obowiązek szkolny owocuje brakiem kreatywności, którą normalnie miałbyś okazje wykształcić chociażby pisząc rozne wypracowania czy eseje na lekcjach polskiego a tak cały Twój komentarz to "nie, bo ty".
To, ze stanąłeś z winy rodzicow na etapie rozwoju 5 latka to nie twoja wina i ci współczuję, ale pozostaje to dalej twoja odpowiedzialnością mimo wszystko więc weź sie w końcu za siebie, bo zmarnujesz
Aha, czyli jak o cos poszlo to mozna rozjezdac ludzi XD Lecz sie czlowieku