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właśnie o to mi chodziło - pominięty obowiązek szkolny owocuje brakiem kreatywności, którą normalnie miałbyś okazje wykształcić chociażby pisząc rozne wypracowania czy eseje na lekcjach polskiego a tak cały Twój komentarz to "nie, bo ty".To, ze stanąłeś z winy rodzicow na etapie rozwoju 5 latka to nie twoja wina i ci współczuję, ale pozostaje to dalej twoja odpowiedzialnością mimo wszystko więc weź sie w końcu za siebie, bo zmarnujesz