Programiści trochę sami sobie zgotowali ten los.

Dostali 6k-10k na rękę w 2017 (gdzie to była wtedy bardzo dobra kasa) i zupełnie im odlepilo.

Tyle fantastyki o zarobkach, o tym jak wygląda praca zdalna itd ile wtedy latało to chyba resztę życia nie zobaczę. No i młodzież się nasłuchała i stwierdziła ze oni też chcą "cały dzień walić konia" na Home office za słynne 15k.



No i teraz się okazało ze nie Pokaż całość