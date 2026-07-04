Rynek IT pęka w szwach. 146 juniorów walczy o jedno ogłoszenie
Polski rynek pracy IT w pierwszej połowie 2026 roku wygląda lepiej niż rok wcześniej, choć poprawa nie rozkłada się równomiernie. Liczba ofert wyraźnie wzrosła, ale dla osób bez doświadczenia konkurencja nadal jest bardzo duża, szczególnie w najpopularniejszych specjalizacjach.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (67)
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Programowania nauczysz się przy okazji albo na stażu albo w ogóle nie będziesz potrzebował bo AI.
Dostali 6k-10k na rękę w 2017 (gdzie to była wtedy bardzo dobra kasa) i zupełnie im odlepilo.
Tyle fantastyki o zarobkach, o tym jak wygląda praca zdalna itd ile wtedy latało to chyba resztę życia nie zobaczę. No i młodzież się nasłuchała i stwierdziła ze oni też chcą "cały dzień walić konia" na Home office za słynne 15k.
No i teraz się okazało ze nie
@Mumbaj: No to po pierwsze - dlaczego robimy limity? A po drugie - dlaczego jest to prawnie dozwolone? Ten system jest do kompletnego demontażu.
Nawet jeśli duża część z tego to niezrozumienie ogłoszenia, to wciąż nie wygłada jak tąpnięcie na rynku, tylko totalne zaoranie
I 20 problemów rozwiązanych od razu w tym nadpodaż informatyków.
Przecież to co chcemy nie jest nigdy nasze tylko "wykreowane".
W sumie c-----o jak ktoś zaczynał studia w 2023 licząc że w 2027 będzie miał mieszkanie bez kredytu.
Junior zostanie midem. Hindus zostanie hindusem. Taka różnica.
"Senior ERP"? A kto to taki?
Ludzie nadal uważają że IT = pisanie kodu
Po co komu sieci, helpdesk, bazy, czy cybersec.
To to panie samo się robi ( ͡° ͜ʖ ͡°)