Jedno pytanie dlaczego ZAWSZE przy takich newsach "bohater" okazuje się biurwą / politykiem a my ciągle gadamy o złych lekarzach. Gdyby taki jeden z drugim partyjny nieudacznik zarządzał np. miejskimi autobusamo albo śmieciarkami - to zarobiłby tyle samo. Z tą różnicą że już totalnie za nic.



To jest właśnie ta wasza socjalistyczna "wydajność" i socjalistyczny "efekt skali". Tzn. że jak można podatnika wyj*ć na 5 PLN dziennie to później w średniej wielkości Pokaż całość