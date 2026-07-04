Gdański lekarz zarobił 711 tys. zł w rok (przychód 1 mln 179 tys.)
Tadeusz Wysocki - lekarz, radny powiatu Gdańsk Przychód z działalności lekarskiej: 1 178 832,70 PLN Dochód z działalności lekarskiej: 711 179,10 PLNtomasztomasz1234
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Komentarze (14)
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To jest właśnie ta wasza socjalistyczna "wydajność" i socjalistyczny "efekt skali". Tzn. że jak można podatnika wyj*ć na 5 PLN dziennie to później w średniej wielkości
Z resztą ja was chłopy nie rozumiem. Najpierw jak cioty wieczny kwik że trzeba podatki podnosić a później znowu kwik, że nieudacznicy zarabiają miliony. No po coś chyba ten
@El_mirabel: Ale ty naprawdę jesteś lekarzem a w głowie takie siano że całymi dniami rozmyślasz, jakie to nieszczęście że krowa nie zdechła sąsiadowi? Może do psychiatry się wybierz, pogadajcie o życiu, priorytetach i realnych problemach... bo tobie chyba