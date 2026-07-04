Ślady życia. Czy wreszcie się dowiemy, ilu ludzi mieszka w Polsce?
We Wrocławiu cudzoziemcy to już prawie 1/5 wszystkich mieszkańców. W Warszawie to 14,5%, w Szczecinie 13,1%, w Gdańsku 12,5%, a w Krakowie ponad 11%. Przy tym tempie imigracji i umieralności za kilka lub kilkanaście lat największe polskie miasta będą polskie już tylko formalnie.Zbychu222
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Komentarze (26)
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Także chcą nieodwracalnie podmienić społeczeństwo etnicznie w imię utrzymania rozdętego systemu emerytalnego (który dawno nie jest już żadnym ubezpieczeniem tylko socjalem i przywilejami).
https://www.money.pl/emerytury/zus-bije-na-alarm-polska-potrzebuje-dwoch-milionow-migrantow-6916398218205984a.html
@Zbychu222:
Potrzebna jest przemyślana polityka migracyjna tak żeby asymilować tych ludzi na naszych warunkach a nie na ich.
PiS przy ich braku profesjonalizmu wykazał się i tak dobrym zmysłem umożliwiając Ukraińcom wejście w polski system.
Zabrakło natomiast przemyślanego planu integracji zwłaszcza dzieci i zrobienia z nich Polaków
Największym problemem pozostaje to, że nie mamy precyzyjnych danych o liczbie osób faktycznie mieszkających w Polsce. Bez rzetelnych statystyk trudno prowadzić rozsądną debatę o demografii, rynku pracy i przyszłości kraju.
@Zbychu222:
Nikt nie twierdził, że są. Natomiast wykopki twierdzą tu, że PIS który ponosi znaczna większość odpowiedzialności za wpuszczanie imigrantów do Polski bez zadnej weryfikacji (az musiala ich hamowac EU xD) to nie jest partia prawicowa. Oczywiście kłóci sie to z elementarna logika, definicjami kazdej ksiazki, wszystkimi politologami czy nawet samoidentyfikacją tej
Bo jeżeli nachodźca ma prawa pod blokiem awantury robić i nikt nie pomaga (policja/SM), albo grupki nachodźców siedzą sobie po parku i patrzą tylko kogo skroić (jeszcze nie Polska, ale np. Francja) to o czym tu rozmawiać? Dodam, że slumsy imigranckie to najbardziej niewiarygodne
Szacunkowo
Łącznie 2022–2025: Ukraińcy przyczynili się do wzrostu PKB o ok. 328–330 mld zł, podczas gdy cała polska pomoc humanitarna + wsparcie uchodźców wyniosła ok. 40 mld zł
itd.
@philipsai: zamiast przyjadą hindusi i arabowie i skolonizują Polskę tak jak t orobią z innymi krajami zachodu.