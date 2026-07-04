Migracje są, były i będą. Nie zatrzyma ich plot na granicy ani patrole inteligentnych inaczej.

Potrzebna jest przemyślana polityka migracyjna tak żeby asymilować tych ludzi na naszych warunkach a nie na ich.

PiS przy ich braku profesjonalizmu wykazał się i tak dobrym zmysłem umożliwiając Ukraińcom wejście w polski system.

Zabrakło natomiast przemyślanego planu integracji zwłaszcza dzieci i zrobienia z nich Polaków