Trzeci samochód parowy i łódź a potem bieda i zapomnienie, dokładnie tak tu wszystko działa. Najpierw zachwyt w artykule, potem człowiek wraca do swojego życia i widzi że dla zwykłego gościa większość takich historii istnieje tylko na ekranie. Ktoś buduje przyszłość, a reszta z prowincji patrzy jak na cud z innej planety i tyle, kończy się jak zawsze byle jak