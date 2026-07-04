Jeden z największych wynalazców w Europie
Polak był jednym z największych wynalazców w Europie na początku XIX wieku. Budował spektakularne maszyny...uncles
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Polak był jednym z największych wynalazców w Europie na początku XIX wieku. Budował spektakularne maszyny...uncles
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Komentarze (20)
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na Ukrainie nie ma wojny. To interwencja pokojowa jest.
to jakiś żart jest?
Ja nie wiedziałem, jakie to środki, więc zadałem chatgpt pytanie:
"Jakimi środkami
Może i smutne, ale prawdziwe.
Co ciekawe przez swoją skromność ksiądz Klimas nie zrobił nigdy kariery. Nie był też wybitnym karierowiczem.