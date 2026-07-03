97% i 99%? czyli w NFZ już nawet nie udają, że coś działa. Zawsze znajdą nieprawidłowość, a potem powiedzą że trzeba ciąć, tylko jakoś na tych od dołu nigdy nie starcza. Dla ludzi z kasą i znajomościami drzwi są otwarte, reszta ma czekać aż się rozpadnie. U mnie na prowincji to już nawet nie złość, tylko pustka.