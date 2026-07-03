W 2025 kontrole NFZ wykazywały 97% nieprawidłowości, w 2026 99% nieprawidłowości
Premier przekazał, że w 2025 r. przeprowadzono 798 kontroli (27 zawiadomień do prokuratury na kwotę 53 mln zł, 97 proc. nieprawidłowości), z kolei w 2026 r. kontroli w placówkach ochrony zdrowia było 482 a nieprawidłowości stwierdzono w 99 proc.janeknocny
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Komentarze (35)
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Kontrolę/test się przeprowadza jak ktoś podejrzewa że coś jest nie tak albo widać że dzieciak cośik za bardzo czarniawy.
Test na ojcostwo robi sie mając podejrzenie zdrady partnerki. Więc z całego zbioru osob posiadających dzieci wybierasz tylko pary u których mogło dojść do zdrady (były przesłanki do tego).
Parę lat temu pewien lekarz sobie pisał procedury na NFZ których nie robił i to tak mega w------e przykładowo 15x USG u tego samego pacjenta w jedynym dniu. Ktoś to zgłosił I lekarz dostał karę kilkaset tysięcy zł bo proceder trwał latami. Finał koleś dalej pracuje w szpitalu i z wypłaty z NFZ spłaca długi. Kraj idiotów z upośledzeniem znacznym.
Jak za rok urośnie tylko 1pp można odtrąbić sukces