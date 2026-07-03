Ordynator nie zarobi NAWET 1 mln zł - chwali się dyrektor szpitala
Dariusz Samulak zostanie ordynatorem w Zakopanem. Dyrektorka zakopiańskiego szpitala podkreśla, że jego zarobki nie przekroczą nawet [xDDDD] 1 mln zł rocznie. Dariusz Samulak zasłynął z gigantycznych zarobków w Kaliszutomasztomasz1234
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Komentarze (15)
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W dupach się tym konowałom do końca poprzewracało.
Dejcie mu picke bo ja się brzydzę
"Mogę być winna grosika?"
Można zrobić wyjątek jeśli tworzysz, wdrażasz unikalną, skuteczną terapię na często występujące komplikacje i szkolisz w stosowaniu tej terapii innych lekarzy.