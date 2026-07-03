Bidulek bo nie dobije do miliona xD normalnie człowiek myślałby że to żart ale u nich to chyba serio dramat jak ktoś ledwo się łapie na taki wynik. Dla nas tu na prowincji to i tak inna planeta, ja mam wrażenie że oni żyją w kraju gdzie kasa się po prostu sama robi a reszta ma patrzeć i milczeć