Makabra w Skawinie. 8-dniowa dziewczynka wśród czterech ofiar
W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni. W mieszkaniu przy ulicy Niepodległości znaleziono ciała czterech osób w tym 8-dniowej dziewczynki. Według wstępnych ustaleń policji, sprawcą najprawdopodobniej jest 35-letni mężczyzna, który najpierw zamordował swoją żonę, teściową i nowo narodzoną córkę.digital-nexus
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Komentarze (80)
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@straszny_cham: witam wysłannika z davos, bill gates rozsiewa nowy rodzaj wirusa, to w skawinie to były tylko testy, teraz najdzie RESET
czy to jusz????!!!
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