Pewnie znęcały się nad nim psychicznie… no tak, zawsze musi być jakiś cudowny usprawiedliwiający wpis. Człowiek czyta o 8-dniowym dziecku i czterech trupach, a tu zaraz próba robienia z tego domowego serialu. Ręce opadają, serio, jakby dla niektórych wszystko dało się przepisać na no bo facet nie wytrzymał...