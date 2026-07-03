12 rocznica zbrodni spalenia żywcem chłopca Muhammada Abu Khdeiraaz wracamy
Tego dnia, 2 lipca 2014 roku, grupa izraelskich syjonistycznych osadników porwała chłopca z dzielnicy Szuaafat i przewiozła go do Dajr Jasin, gdzie został spalony żywcem. Wlali benzynę do jego ust i na jego ciało, a następnie podpalili go.trtrtrtrtr
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Komentarze (23)
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Korea Północna ma już takie i jest spokój w tamtej części świata.
Szkoda, że w czerwcu nie uczciłeś rocznicy porwania i zabicia przez Palestyńczyków trzech izraelskich nastolatków, które było przyczyną tej lipcowej zbrodni.