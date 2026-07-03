Wkurzał mnie chaos w eventach, więc przez 2 lata pisałem darmową apkę
Cześć! Prywatnie jestem użytkownikiem Wykopu od kilkunastu lat i w końcu przyszedł ten dzień, że mogę wrzucić swoje #chwalesie Wraz z kumplem po godzinach stworzyliśmy SimplyGo.pl w 100% darmową stronę do wyszukiwania wydarzeń. Pełny opis w pierwszym komentarzu!simplygo
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Komentarze (37)
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Zakop!
Ale z ciekawości – co dokładnie uznajesz tu za "slop"? Coś konkretnego w interfejsie lub działaniu apki rzuciło Ci się w oczy jako słaba jakość? Chętnie posłucham, bo zawsze przyjmiemy merytoryczny feedback.
Komentarz usunięty przez autora
Prywatnie jestem użytkownikiem Wykopu od kilkunastu lat i w końcu przyszedł ten dzień, że mogę wrzucić swoje prawilne #chwalesie.
Razem z kumplem od lekko ponad 2 lat tworzymy po godzinach SimplyGo.pl – darmową apkę / stronę do wyszukiwania wydarzeń.
Zaczynaliśmy w Szczecinie z pierwszą wersją aplikacji prawie rok temu, a teraz działamy już łącznie w 7 miastach Polski.
Wykop!
Nie ma Lublina. Rozumiem, że jak będzie więcej miast to będzie długa rozwijalna lista na 30 ekranów?