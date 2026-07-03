Śląsk zdecydowanie jest na naszym celowniku! Na start musieliśmy wprowadzać kolejne lokalizacje stopniowo, żeby żadne dodane miasto nie świeciło pustkami. Jeszcze rok temu bylismy dostepni tylko w Szczecinie. Nasz model opiera się na tym, że każdy może dodać u nas event – jak tylko apka zdobędzie teraz trochę rozgłosu i pojawią się organizatorzy lub użytkownicy ze Śląska, to miasta takie jak Katowice czy Częstochowa na pewno szybko się u nas pojawią.