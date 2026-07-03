Presja działa. Lekarzyka mieknie rura i zgadzaja sie na tachografy.
Nawet NIL'owi zmiekła fajna, i juz nie mowi ze to nie mozliwe, tylko mówi ze sa dobre, że sa potrzebne, ale dalej mataczy że ministerstwo ma nie uzywać tych danych XDDDDD wiec ich plan pełzajaca próba zrobienia reform niefektywnym. Patrzeć na rece obserwować i trzymać presje!topikPajak
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Komentarze (19)
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@Mitur: ale ten problem jest już od lat rozwiązany, znacząco zwiększono limity na studia. Wykopki są za głupie i nie rozumieją, że efekt zobaczymy za kilka lat.
A po polsku?
Co?
@lubie_milfy: ja to się zastanawiam skąd im to się bierze. Jak nie "tyśie" to Żołnierzą albo lekarzą. Nosz k---a, ponoć mamy takich wspaniałych nauczycieli. Jakby to moja Ś.P. polonistka usłyszała to biada im.