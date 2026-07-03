Bezczelny typ pali głupa chcąc wywołać jeszcze większy kryzys podażowy niż ten który już NIL wyprodukował sztucznie przez dekady. Te "tachografy" to akurat najmniejszy problem - problem należy rozwiązać systemowo zwiększając podaż najpierw, nie zajmie to kilku miesięcy tylko lat. A ten bezczel coś gada o tym co powinno być na samym końcu. Można wprowadzić teraz żeby monitorować, ale limitów narzucić w obecnej sytuacji nie można przecież...