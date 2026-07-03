bardzo często ceny w 2-4 największych sieciach handlowych są niemal identyczne albo jak jest promocja i obniżka w jakieś dni to we wszystkich



jednocześnie kupując wysyłkowo z zachodu jest taniej (wiem w Niemczech VAT 19% ale pensje pracowników 3 razy większe)



jedyny problem to brak gwarancji i koszt transportu - pralki czy dużego monitora nie kupię za granicą bo koszt transportu przewyższy różnicę w cenach ale buty, plecak turystyczny, mała elektronika - kupowałem Pokaż całość