Zmowa cenowa na rynku elektroniki. UOKiK prowadzi nowe śledztwo.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie dotyczące podejrzeń o nielegalne porozumienia ograniczające konkurencję na rynku sprzętu IT, RTV i AGD. W ramach działań przeprowadzono przeszukania w siedzibach trzech największych hurtowni oraz jednego z producentówlapagapa
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Komentarze (13)
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Taki wolny rynek, że jedna spółka kontroluje 3 największe sklepy RTV-AGD i tworzy iluzję wyboru.
@Syn_Tracza: trochę brzmi, jak "to nie był prawdziwy komunizm" albo "mordo spróbuj innego kapitalizmu, bo zły masz. Mówię ci" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
jednocześnie kupując wysyłkowo z zachodu jest taniej (wiem w Niemczech VAT 19% ale pensje pracowników 3 razy większe)
jedyny problem to brak gwarancji i koszt transportu - pralki czy dużego monitora nie kupię za granicą bo koszt transportu przewyższy różnicę w cenach ale buty, plecak turystyczny, mała elektronika - kupowałem