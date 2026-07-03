co to?

Masz w linkowanej wiki i w artykule. W latach 90 miasto sprzedało za złotówkę zabytek pod warunkiem, że inwestor go odnowi, inwestor zaś postanowił zbudować apartamenty tak, że zasłaniały zabytek ale zbankrutował i tego nie skończył. Od niemal 30 lat taki potworek straszy w centrum a dwa lata temu miasto zaczęło proces odkupu od obecnego właściciela za... 3 miliony.