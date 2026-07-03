10 tysięcy złotych długu na mieszkańca, by ratować prywatną ruinę na Mazurach.
Władze Giżycka planują odkup tzw. restauracji Lewandowskiego, której budowa została porzucona kilka lat temu za 8 mln PLN. Kolejne 20 milionów ma zostać przeznaczone na stworzenie tam wystawy o jeziorach. W centrum miasta stoi od lat pusty budynek dawnego kina, w którym miało powstać Centrum PokoleńWolvvloW
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Komentarze (32)
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jeżeli nie zrealizowano inwestycji, to pieniądze na pewno zwrócili, prawda?
przecież za sam taki pomysł powinno się pomysłodawcę pozbawić możliwości sprawowania funkcji publicznych. do tego odsiadka. przecież to ewidentny efekt korupcji.
Konstrukcja nawet w tej niedokończonej formie wygląda ciekawie.
Ale luksusowa sezonowa restauracja w Giżycku? Please...
Takie plajty kupuje się za ułamek wartości, a to z gruntem nie kosztowało pewnie miliona 8 lat temu i nikt więcej dziś za to nie powinien zapłacić.
jednym z udziałowców był szemrany biznesmen z wyrokami za podobne wały. z 40 baniek, które dostali część poszła na budowę tego czegoś ale kilka/naście baniek zostało do podziału. teraz jeszcze zarobią na odsprzedaży pod inwestycję, która na pewno się
Po ch. nam te wszystkie agencje, fundusze itd. jak tylko r-----------ą kasę na lewo i prawo. Nic z tego nie ma dla społeczeństwa.
Z resztą nawet jakby to powstało, to nie żadna wysoka technologia, miejsca placy dla inżynierów itd, tylko gównorobota za najniższą na śmieciówce w
https://next.gazeta.pl/next/7,151003,31572016,miasto-sprzedalo-zabytkowa-szkarade-za-1-zl-pod-apartamentowiec.html
@Aleale2:
Masz w linkowanej wiki i w artykule. W latach 90 miasto sprzedało za złotówkę zabytek pod warunkiem, że inwestor go odnowi, inwestor zaś postanowił zbudować apartamenty tak, że zasłaniały zabytek ale zbankrutował i tego nie skończył. Od niemal 30 lat taki potworek straszy w centrum a dwa lata temu miasto zaczęło proces odkupu od obecnego właściciela za... 3 miliony.
Zrobić mikro kawalerki na lato i będzie ruch