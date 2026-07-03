Pavulonik, tak dla przypomnienia.
Afera starsza niż większość obecnych wykopowiczów. Jak widać kasa za "skóry" w tej kaście od zawsze wygrywała z moralnością.mage
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Afera starsza niż większość obecnych wykopowiczów. Jak widać kasa za "skóry" w tej kaście od zawsze wygrywała z moralnością.mage
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Komentarze (28)
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zwłaszcza z taką demografią i takim stanem personelu.
Także politykom to pasuje że wrogiem ludu jest lekarz.