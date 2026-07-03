Państwo z dykty doprowadziło do tego, że tysiące ludzi instynktownie będzie trzymało kciuki za oszustów. Bo tylko oni realnie mogą wyeliminować patologiczny system.



G@wno-funkcjonariusze oczywiście nie mogą pociągnąć do odpowiedzialności klauna głównego policji po jego serii poważnych przestępstw z wysadzeniem komendy włącznie. Nie są w stanie pociągnąć do odpowiedzialności oszustów w kitlach wyłudzających gigantyczne pieniądze i destabilizujących opiekę zdrowotną. Nie są w stanie pociągnąć do odpowiedzialności oszustów z parlamentu wyłudzających kilometrówki... ale Pokaż całość