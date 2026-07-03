Naklejki kaucyjne. Polska myśl techniczna znowu weszła cała na biało. Kiedy byłe
Naklejki kaucyjne. Polska myśl techniczna znowu weszła cała na biało.f3st3r
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Naklejki kaucyjne. Polska myśl techniczna znowu weszła cała na biało.f3st3r
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Komentarze (55)
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- Jaki jest powód legitymowania?
- Artykuł 15 o policji.
@mocten: to ten artykuł w którym policjant może Cię pobić a nawet zabić bez poniesienia konsekwencji?
czy ten o tym że można wysadzić komendę i nie ponieść konsekwencji?
automat zacznie przyjmować wszystkie plastikowe butelki, środowisko będzie szczęśliwe bo więcej butelek zostanie wysortowane
przecież tutaj chodzi o to prawda, PRAWDA ?
;)
@preseed42:
G@wno-funkcjonariusze oczywiście nie mogą pociągnąć do odpowiedzialności klauna głównego policji po jego serii poważnych przestępstw z wysadzeniem komendy włącznie. Nie są w stanie pociągnąć do odpowiedzialności oszustów w kitlach wyłudzających gigantyczne pieniądze i destabilizujących opiekę zdrowotną. Nie są w stanie pociągnąć do odpowiedzialności oszustów z parlamentu wyłudzających kilometrówki... ale