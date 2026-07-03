Policjantka przytrzymuje ofiarę napaści żeby napastnicy mogli bezpiecznie uciec
To znowu się dzieje! 3 imigrantow zaatakowało Brytyjczyka więc policjantka rzuca się na... Brytyjczyka.ZielonaOna
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To znowu się dzieje! 3 imigrantow zaatakowało Brytyjczyka więc policjantka rzuca się na... Brytyjczyka.ZielonaOna
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Komentarze (39)
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Z grooming gangami było tak samo.
To nie jest 100% wina tej policjantki. Ona już wie, że za złapanego czarnego będzie tyrana przez przełożonych.
I jej przełożeni będą tyrani przez jeszcze wyższych przełożonych. Może utną premię, może coś innego.
Nie trzeba oficjalnych instrukcji, żeby wpływać na zachowanie całych instytucji ( ͡º ͜ʖ͡º
No nie bym był tego taki pewien, rok temu ta kobieta jako policjantka dostała pstryczka w nos i ona do dzisiaj nie rozumie dlaczego tak się stało.
Kobiety w Brytyjskiej Policji to jest inny świat
@Z_d--y_strzelec: Jest. Po pierwsze, zobacz z jaką nienawiścią rzuca się na tego gościa. Widać, że sprawia jej to satysfakcję. Po drugie, jakby jej się to nie podobało to by zrezygnowała z pracy. Nikt jej tam siłą nie trzyma.
Co najwyżej można mówić, że wina polityków jest w tym jeszcze większa.
@staryjednaknowy: taką mają kulturę i trzeba to uszanować. Pewnie prowokowała ich ubiorem.
@ZielonaOna mam nadzieję, że nie wyłapiesz bana jedynie...
Analogicznie jak u nas łapanie kierowców, niż pilnowanie porządku tam, gdzie faktycznie są potrzebni.