Tak wygląda systemowy terror. Biały zastanowi się dziesięć razy, nim w ogóle zgłosi przestępstwo opalonych książąt.

Z grooming gangami było tak samo.



To nie jest 100% wina tej policjantki. Ona już wie, że za złapanego czarnego będzie tyrana przez przełożonych.

I jej przełożeni będą tyrani przez jeszcze wyższych przełożonych. Może utną premię, może coś innego.

Nie trzeba oficjalnych instrukcji, żeby wpływać na zachowanie całych instytucji ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º Pokaż całość