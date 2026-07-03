Nie wszystko, co wygląda jak rower, jest nim. 2 tys. mandatów i sprawa w sądzie
W centrum Wrocławia policjanci zatrzymali do kontroli mężczyznę, który jechał drogą rowerową, ale nie miał pedałów ani łańcucha. Miał za to plecak Glovo i manetkę rozpędzającą pojazd do 70 km/hVimes
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Komentarze (29)
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króciutko z nimi ヽ( ͠°෴ °)ﾉ
Mam wrazenie że ci wszyscy pedalarze z jedzeniem to tak dokladaja troche do biznesu swoim sprzętem, bo tego tak odrazu nie widać.
Natomiast na godzinę ok. 40-45zł mają (zależy od dnia - wiadomo), a ci zapewne na pełny etat robią
- wykroczenia po alkoholu - zakaz sprzedazy po 22
- wykroczenia na rowerze - mandacik
@towarzysz-eko: I żeby wszyscy mieli takie same ubrania, w kolorze szarym. Ile problemów by odpadło!