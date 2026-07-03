Sejm uchwalił ustawę o OKI
Ustawa o OKI przegłosowana w Sejmie. Inwestorzy mogą liczyć na zwolnienie z podatku Belki od 2027 r. Rząd szacuje napływFattek
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Ustawa o OKI przegłosowana w Sejmie. Inwestorzy mogą liczyć na zwolnienie z podatku Belki od 2027 r. Rząd szacuje napływFattek
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Komentarze (39)
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Mamy takie barachło jak OKI... poplątane i utrudnione jak najbardziej się da...
Bo zgaduję że w najlepszym razie okaże się że inwestycje tylko w GPW.
A i tu obawiałbym się że zaraz się okaże że "w trosce o dobro obywatela" nie bezpośrednio a przez zarządzane (i płatne) fundusze.
Potem będzie lista włączeń i wyłączeń i się okaże że to i tak bez sensu :)
Trudno oczekiwać, żeby państwo dopłacało ulgą podatkową do inwestowania w amerykańskie Big Techy czy kryptowaluty. Jeśli już daje preferencję podatkową, to naturalne, że chce w zamian wesprzeć własną gospodarkę i rynek kapitałowy. Szczegóły oczywiście zdecydują, czy wyjdzie to dobrze.
Jeśli tak to:
25 czy 100 będzie można wypłacić bez podatku?
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