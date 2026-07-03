No chciałbym jeszcze zobaczyć jak te OKI będą wyglądać.



Bo zgaduję że w najlepszym razie okaże się że inwestycje tylko w GPW.

A i tu obawiałbym się że zaraz się okaże że "w trosce o dobro obywatela" nie bezpośrednio a przez zarządzane (i płatne) fundusze.



Potem będzie lista włączeń i wyłączeń i się okaże że to i tak bez sensu :) Pokaż całość