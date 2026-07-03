Rowery znikały z ulic Krakowa. Podejrzani o kradzieże Czesi w rękach policji
To nie czeski film, a historia kryminalna, która toczyła się na ulicach Królewskiego Miasta. Para Czechów 32-latek i jego 39-latka rodaczka kradli rowery i wywozili je do Czech. Podejrzani o przestępczy proceder wpadli w ręce policji. Grozi im do 5 lat więzienia.FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
@niedasieukryc: dobrze że chociaż autentyki dodajesz a nie jak reszta niedorozwojów "szmaticzku na paticzku" hehhheheheh
@Black_Rabbit_of_Inle: romskiego. Rumunia całkiem spoko.