Komedia - pod komendą policji, obywatel informuje o nielegalnym pojeździe
A policja odmawia procedowania. Usłyszał odpowiedź, że przecież sprawcę trzeba złapać na gorącym uczynku! - Ale jak to? Przecież został wam przekazany razem z kluczykami chwilę po zdarzeniu! - policjant pilnował wejścia do Komendy Stołecznej Policji i nie mógł zajmować się pobocznymi sprawamiGriev
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Komentarze (10)
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CZĘŚĆ I: RYGORYSTYCZNA ANALIZA PRAWNO-PROCEDURALNA
1. Status prawny pojazdu typu „Sur-Ron”
Pojazdy marki Sur-Ron (np. Sur-Ron Light Bee) w większości wersji dysponują silnikami o mocy nominalnej od 3 kW do 6 kW i rozwijają prędkości znacznie przekraczające 45 km/h (nawet do 75–80 km/h).
https://wykop.pl/link/7972475/nie-wszystko-co-wyglada-jak-rower-jest-nim-2-tys-mandatow-i-sprawa-w-sadzie
Nie wszystko, co wygląda jak rower, jest nim. 2 tys. mandatów i sprawa w sądzie
No chyba że chcemy systemu gdzie Ty dostajesz za coś np. 2000zł mandatu i sprawę w sądzie a kolega policjanta nic lub ewentualnie pouczenie (już sam mechanizm "pouczeń" jest korupcjogenny i powinien zostać zlikwidowany).
Miejscowość: [Twoja Miejscowość], dnia [Bieżąca Data] r.
Skarżący/Zawiadamiający:
[Twoje Imię i Nazwisko]
GDZIE I JAK DOKŁADNIE WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE (ADRESY ONLINE)
Najskuteczniejszą, bezpłatną i oficjalną metodą wysyłki pism do urzędów i Policji w Polsce jest platforma ePUAP (Profil Zaufany). Pismo wysłane przez ePUAP ma status listu poleconego za potwierdzeniem odbioru (otrzymujesz tzw. UPP – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia). Możesz też wysłać wiadomości tradycyjnym e-mailem, choć ePUAP gwarantuje, że sprawa nie "zaginie" w filtrach SPAM-u.
Pismo należy wysłać do kilku miejsc jednocześnie (tzw. "do wiadomości"), aby
Policja sama łamie przepisy zresztą
Jedyne co tu robią to czasem postoją na prostej z 15 minut w godzinach szczytu
A
@dzek: Policja to może co najwyżej dać srogie pouczenie swojakom.
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