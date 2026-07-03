U mnie na wsi plaga niepełnoletnich na crossach, bez tablic, bez OC, za to z przyzwoleniem rodziców i jak wszedlem na facebooka to ~70% lokalnej społeczności też



Policja sama łamie przepisy zresztą



Jedyne co tu robią to czasem postoją na prostej z 15 minut w godzinach szczytu



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