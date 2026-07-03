u mnie też by się człowiek nawet nie zdziwił jakby ktoś wziął byle co z półki bo tu na wsi wszyscy liczą grosze a ja siedzę bez roboty po tym gimnazjum i patrzę jak matka zajeżdża się za minimalną a stary chleje w domu pustki i tak nie przeskoczę niczego, tylko gnój i bieda do końca