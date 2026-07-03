Kradzież u pana Tadeusza porusza Olsztyn. Czerwona koszulka w kamerze
Na ul. Bałtyckiej w małym sklepiku "Bazar", prowadzonym przez starszego pana, doszło do kradzieży dwóch wędek. Sprawcą był młody mężczyzna, szczupłej budowy, w wieku około 21 lat, ubrany w czerwoną koszulkę Adidas i niebieskie spodenkifreedomseeker
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Komentarze (15)
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Nie sądzę żeby policja umorzyła postępowanie powołując się na znikomą społecznie szkodliwość czynu. Jeśli już, to ze względu na nieustalenie sprawcy. A bardziej prawdopodobne, że w ogóle nie zgłosił tamtej kradzieży.
Natomiast kradzież w takim sklepie, w dodatku w obecności właściciela, podlega pod kradzież zuchwałą. Czyli coś, co jest przeciwieństwem znikomej społecznie szkodliwość czynu.
@pomaranczowyogorek: nie ma sensu racjonalizacja systemu kaucyjnego, to zwykły rozbój i tak trzeba to traktować ^^ przecież ten chlop w systemie kaucyjny już pewnie zapłacił więcej niż te dwie wędki kosztowały. Mi z 50zl msc wychodzi minimum.
A dla takich z materiału zawsze była chlosta i działało. Skończymy jzu z tym "dawaniem szansy na uczciwe zycie", zacznijmy ich napie jak zawsze było i gitara.