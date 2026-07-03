Lekarze z dnia na dzień zostawili pacjentów SOR w Bródnowskim
Janusz Cieszyński: Lekarze podjęli bunt i nie przyszli do pracy na oddział, który obsługuje kilkuset pacjentów dziennie. Częsć z nich poinformowała, że podczas zaplanowanej nieobecności... zachorowali i zgodnie z zasadą "ręka rękę myje" mają zwolnienia lekarskie.tomasztomasz1234
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Komentarze (60)
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Inny dobry przykład - czyrak. Idziesz do rodzinnego, rodzinny co najwyżej zapisze ogólne antybiotyki oraz maść ichtiolową i da skierowanie do dermatologa, dermatolog na konsultacji stwierdzi, że to rzeczywiście czyrak i skieruje to chirurga, chirurg na konsultacji stwierdzi, że rzeczywiście trzeba naciąć i skieruje na zabieg a podczas zabiegu jedyne co robi to niewielkie nacięcie skalpelem po czym woła pielęgniarkę "proszę wyczyścić i zaopatrzyć ranę" - a to wszystko
https://www.rp.pl/ochrona-zdrowia/art44760371-dawid-kacprzyk-chcial-zostac-krolem-sor-w-warszawie-prowadzil-swoista-spoldzielnie-pracy
Warto przeczytać to pismo ze zrozumieniem, a nie tylko łapać się na manipulacje umoczonego pisowca. Ci lekarze odmówili dalszej pracy w warunkach, które w ich ocenie uniemożliwiały bezpieczne leczenie chorych. Pracownicy SORu wskazują na nieograniczony napływ pacjentów do SOR, trudności z przyjmowaniem ich na oddziały, brak wsparcia ze strony kierownictwa oraz presję na podejmowanie sprzecznych decyzji. To są problemy organizacyjne, a nie przejaw złej woli personelu.
Szpitalny Oddział Ratunkowy nie jest oddziałem do
I w trosce o bezpieczne leczenie chorych...wszyscy naraz sobie wypisali L4 i zeszli z oddziału i zostawili tych chorych na pastwę losu?
Zwykły szantaż i tyle. Pismo jest pretekstem.