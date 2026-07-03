HEH



Warto przeczytać to pismo ze zrozumieniem, a nie tylko łapać się na manipulacje umoczonego pisowca. Ci lekarze odmówili dalszej pracy w warunkach, które w ich ocenie uniemożliwiały bezpieczne leczenie chorych. Pracownicy SORu wskazują na nieograniczony napływ pacjentów do SOR, trudności z przyjmowaniem ich na oddziały, brak wsparcia ze strony kierownictwa oraz presję na podejmowanie sprzecznych decyzji. To są problemy organizacyjne, a nie przejaw złej woli personelu.



Szpitalny Oddział Ratunkowy nie jest oddziałem do Pokaż całość