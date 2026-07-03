Lekarz z Polski leczy za darmo na statku. "Mówili: zabiją cię tam, nie wrócisz"
Ciekawa lektura i przypomnienie dla wszystkich wiecznie nienażartych konowałów ze szpitali powiatowych i państwa w państwie NIL, czym jest misja związana z ich zawodem. Dr n. med. Marcin Bierć od 23 lat urlopy spędza na statkach - szpitalach Mercy Ships jako wolontariusz i sam opłaca sobie koszty.Matuuusuuu
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Komentarze (5)
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W sumie, to zawsze tacy ludzie powinni pełnić funkcje reprezentujące jednostki takie jak NIL. Chłop się pewnie nie zna na zbyt mocnych szczegółach jeśli chodzi o "biznes", ale od czegoś są doradcy :)
@K1DoN:
Powiedz mi jak ktoś, kto jest dobrym człowiekiem z misją miałby reprezentować stado nienażartych świń, które najchętniej przehandlowałyby twoje organy milionerem dyby mogły?
Przecież łajno nie wybierze mydła na swojego przedstawiciela ;p Jeszcze by im powiedział, ze mają brać pieniądze tylko za przepracowane godziny a raz w roku pomagać na statku w Afryce ubogim... co za poniżenie, stawka poniżej 350zł za
No i w tym właśnie problem, w domu to się tylko z komarami możesz się spotkać.