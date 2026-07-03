9,25 miliarda złotych dosypią do lekarskiego koryta
Narodowy Fundusz Zdrowia będzie musiał przygotować się na ogromny wydatek, który w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy sięgnie aż 9,25 miliarda złotychPIAN--A_A--KTYWNA
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Narodowy Fundusz Zdrowia będzie musiał przygotować się na ogromny wydatek, który w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy sięgnie aż 9,25 miliarda złotychPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (10)
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Przynajmniej wiadomo na co pójdzie, bo jak ktoś myślał,że gdyby jutro zwiększyć nawet budżet służby zdrowia o 200mld dolarów rocznie w przeliczeniu na złotówki to wszystko pójdzie na zabiegi i zmniejszenie kolejek to się z krową na łeb pozamieniał. Wszystko by poszło na pensje.
No nie, samo się nie załatwi.
I dosypywaniem kolejnych pieniędzy tego problemu się nie rozwiążę, bo nie tu on jest.
Obecne skandale i afery z lekarzami mają tu właśnie źródło.
W Polsce jest więcej etatów dla lekarzy niż samych lekarzy.
Dyrektor