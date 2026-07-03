A ja mam w------e na to.



Ten świat się jakoś strasznie z----ł. Nie jesteś gorszym człowiekiem mając dziurę w uzębieniu.



Różnie to bywa w życiu i ja tam nie będę płacić fortuny tylko po to żeby ktoś inny się nie krzywił. Są milsze wydatki niż upewnianie się że otoczenie cię akceptuje.



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