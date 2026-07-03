"Na nowe zęby wydałem spadek po babce". Dlaczego to tyle kosztuje?
Wydałem na nowe zęby prawie 45 tys. zł. Nie wiem, kogo na to stać mówi pan Tomasz. Mnie było, bo dostałem spadek po babci. Przepadły mi pieniądze za jedną czwartą kawalerki.PIAN--A_A--KTYWNA
- #
- #
- #
- #
- 64
- Odpowiedz
Komentarze (64)
najlepsze
W tym filmiku po 11 minucie
@inflacja_biedaku: Ale jak piłują, jak jakiemuś zającu?
Typ robił uśmiech np. Krzysiowi Rutkowskiemu i zastępom plastikowych lalek z ajfonami.
- pytaj się fanów na ile lat wyglądasz
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nadzywczajna kasta oszustów. Nie znam lekarza, który by nie oszukiwał czy to na czasie pracy czy to na przepisywaniu leków od swoich sponsorów farmaceutycznych
Ten świat się jakoś strasznie z----ł. Nie jesteś gorszym człowiekiem mając dziurę w uzębieniu.
Różnie to bywa w życiu i ja tam nie będę płacić fortuny tylko po to żeby ktoś inny się nie krzywił. Są milsze wydatki niż upewnianie się że otoczenie cię akceptuje.
Na
I należy pamiętać aby nie włazić na komuś plecy po alkoholu
w dzissiejszych czasach to i tak fajnie odziedziczyc cos innego niz kredyt albo dlugi :P
Jak większość normalnych osób, a jak ktoś sobie z gęby śmietnik zrobił i teraz pewnie na implantach musi odbudowywać wszystko to nagle szok, że to tyle kosztuje xd