"Kreatywna dokumentacja" w Toruniu. Sygnaliści byli "zastraszani"
Luki w grafikach na SOR mieli wypełniać lekarze, którzy w tym samym czasie dyżurowali na innym oddziale. Medycy zarzucajstarnak
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Luki w grafikach na SOR mieli wypełniać lekarze, którzy w tym samym czasie dyżurowali na innym oddziale. Medycy zarzucajstarnak
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Komentarze (16)
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Korpucja, kolesiostwo,wałki.defraduacja publicznych pieniędzy!tylko chyba oligarchów brakuje do kompletu
Dziwne, bo prawie 100% kontroli NFZ wykazuje nieprawidłowości. Hahaha