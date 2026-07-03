W tym szpitalu jest jeszcze gorzej, niż opisuje ten artykuł. Chcę żyć w spokoju, dlatego nie powiem dokładnie o co chodzi. Przydałoby się tu przytoczyć: "więcej info po 16-tej". Jednak nie. To jest p-----l.na zamknięta i zorganizowana klika, mają nas wszystkich głęboko. W większości szpitali tak jest. Masz skierowanie "na cito", czyli od razu, a jak tam przyjdziesz, to dostajesz nie z dłoni, ale z kopa w ryj. Tylko, że po tym Pokaż całość