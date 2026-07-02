Z poczucia bezsilności xD Lekarze jak wiadomo są tak bezsilni i mało bystrzy, że od x lat tkwią w systemie, w którym patologie pokroju setek godzin pracy, ciągi dyżur - etat - dyżur - prywata itd. są powszechne i w zasadzie normalne. Lekarze trzymali język za zębami, wszyscy byli zadowoleni, a za postulat z 2017 "jeden lekarz, jeden etat" najchętniej spaliliby pomyslodawców z własnego grona na stosie. Naprawdę ktokolwiek myśli, że praca Pokaż całość