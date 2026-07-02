Prezes izby lekarskiej o swoich zarobkach
Mam tam [szpital powiatowy] pojedyncze dyżury, zarabiam kilka tysięcy złotych za cykl dyżurów, miesięcznie 3-4 tys. złotych - mówił. Potwierdził, że dodatkowo zarabia około 40 tys. złotych, czyli cztery średnie krajowe jako prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Jestem też związany z Kliniką Medycyny...tomasztomasz1234
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Komentarze (39)
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Nie powinno się uginać i uwolnić kierunki medyczne, specjalizacje medyczne i powiązać lekarzy z całkowitymi zarobkami jakie otrzymują.
Zawsze tak jest, że jak jest za dobrze to zawsze prędzej czy później pojawi się jakaś chciwa świnia (lub kilka) przeginająca pałę, aż pała nie wytrzymuje i pęka. Tak też stało się z lekarzami - po pierwszym przypadku zaczęły spływać kolejne informacje z całej Polski. Lekarze dla własnego zysku pozwolili na powstanie wielowymiarowej patologii - zabagniony system,
Dlatego kataster potrzebny na wczoraj. I tachograf dla lekarza.