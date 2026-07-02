Lobby po raz kolejny wygrało
Regulacja najmu krótkoterminowego wykastrowana. Pato-hotelarze się cieszą, ludzie dalej będą cierpieć, ten kraj to żart.Jasak
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Regulacja najmu krótkoterminowego wykastrowana. Pato-hotelarze się cieszą, ludzie dalej będą cierpieć, ten kraj to żart.Jasak
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Komentarze (61)
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Ty? Mandaty, terminy, podatki, obowiązki, kary.
Nawet świętego spokoju w mieszkaniu na które niewolnik bierze kredyt na 30 lat mieć nie można. Nie można bo uderza to w interes dosłownie garstki osób.
Memcen jest twarzą tych wszystkich cwaniaczków o których pisze OP
Politycy was tak wytresowali i oni wiedzą, że mogą was dym.ć z każdej możliwej strony, bo i tak sobie wytłumaczycie, że najważniejsze, że to ta druga partia nie rządzi i że zagłosujecie na nich. To teraz m..rdy w kubeł i się uśmiechać.
@the_qwert: prosze panstwa mamy tu prawdziwa oswiecona jednostke XDDDDDDD
Dlatego uważam, że nic się w tym kraju nie zmieni. Za kilka lat będzicie mieć tu tak długo wyczekiwany londyn/paryż.
Tak trudno zauważyć że ta "regulacja" w--------y ceny hoteli w kosmos?!
Lex gołębiowski.
Ftfy