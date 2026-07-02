Szczerze wam powiem że ten news mnie tak w-----ł że mało sobie ręki o biurko nie rozwaliłem z nerwów. To co się w tym kraju o--------a przechodzi już wszelkie pojęcie. Deweloper może wszystko, pato hotelarze mogą wszystko, politycy mogą wszystko.

Ty? Mandaty, terminy, podatki, obowiązki, kary.

Nawet świętego spokoju w mieszkaniu na które niewolnik bierze kredyt na 30 lat mieć nie można. Nie można bo uderza to w interes dosłownie garstki osób.