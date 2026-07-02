Ja prdle, jaki wstyd. Czyli jak jesteś influ coś tam to mają ci zrobić gałe na każde zawołanie. Jak nie jesteś, to wraca traktowanie jak robala.

No i ciekaw jestem co robią z "osobami niepożądanymi", taki ktoś nie zarezerwuje u nich miejsca?. Na to to chyba jest paragraf.



Chyba należy im się nominacja do przypału roku i miejsce w panteonie obok...