Książulo i jego "zakaz wstępu" do hoteli Gołębiewski. Pokazuje pismo
Książulo nagrał nowy materiał, w którym na samym początku pokazuje pismo, jakie otrzymał od kogoś, kto ma być powiązanyMechanikIMIR
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Książulo nagrał nowy materiał, w którym na samym początku pokazuje pismo, jakie otrzymał od kogoś, kto ma być powiązanyMechanikIMIR
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Komentarze (126)
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No i ciekaw jestem co robią z "osobami niepożądanymi", taki ktoś nie zarezerwuje u nich miejsca?. Na to to chyba jest paragraf.
Chyba należy im się nominacja do przypału roku i miejsce w panteonie obok...
Trzeba mieć chyba inteligencję kury, aby wierzyć, że to rozwiąże problem...
Półgłówek wiedziałby, że coś tu jest nie tak. Ćwierćinteligent by coś podejrzewał, a tacy ludzie jednak istnieją... ¯\(ツ)/¯
Wizerunkowe ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Inozythol: @eich: może, bo w 2019 pisowski TK Julii Przyłębskiej to przyklepał by można było odmawiać pokojów albo tortów ślubnych parom homoseksualnym.
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/10678-odmowa-swiadczenia-uslugi-ze-wzgledu-na-wolnosc-sumienia-i-religii-uslugodawcy
@lysy_orangutan: Nie może. Nie za tą cenę. A jeśli się zdarza to albo serwis powinien być załatwiany od ręki albo wymiana pokoju. A przynajmniej tego wymaga się w prawdziwym standardzie premium.
Tutaj premium najwyraźniej jest jedynie cena.
Dobrobyt Panie, dobrobyt.. ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Gustaw-Lopez: ostatnio firma marketingowa oszacowała jego zarobki według wyświetleń, wyszło że zarabia około miliona miesięcznie, więc go stać. I dobrze, nikt go nie przekupi, więc jakąś tam neutralność zachowuje. A polak polakowi polakiem, jak innemu się powodzi to nagle wszystko przeszkadza.
A że nie powinno mieć miejsca tj. każdy powinien dostać taką samą usługę za taką samą cene to swoją drogą.
Kiedyś gołębiewski był fajny - niezłe jedzenie, miła obsługa, baseny. Ledwo co gość umarł i już zarząd niszczy markę. Szkoda, no ale jak tak postępują, to nie pozostaje nic innego, jak zamknąć.