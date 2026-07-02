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Komentarze (116)
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ludzie od piaru, to chyba ciągle jedni i ci sami
@Sikor12: istnieją jeszcze jakieś?
- Mam plan
- Jaki?
- K---a sprytny!
W Polsce niema czegoś takiego jak ochrona wizerunku przedmiotów czy budynków. To dotyczy tylko ludzi. Więc sieć hoteli Gołębiewski się tylko kompromituje.
Co do zakazu wynajmowaniu Książulowi usług w hotelu, Kodeks wykroczeń mówi:
@Gandalf_bialy: sam UOKiK po pierwotnym materiale napisał wprost żeby żądać zwrotu hajsu xD
@1133: Faktycznie TK skasował przepis w tym miejscu.
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@cotamguwniaki: no pan słyszał i co?
Frajerzy tam i tak polecąxD