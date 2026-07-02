Wyższe studia zniszczyły zawód pielęgniarki
Należy wrócić do szkół pielęgniarskich, skończyć z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem i ich ogromnymi ambicjamiEndrula83
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Należy wrócić do szkół pielęgniarskich, skończyć z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem i ich ogromnymi ambicjamiEndrula83
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Komentarze (35)
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@kolonosko: co za szybsza możliwość? po co?
Nie do końca. Podam przykład u mnie w pracy są poradnie np. Medycyny Pracy, Diagnostyki Obrazowej, POZ - tam nie są potrzebne wysokie kwalifikacje - na dobrą sprawę wystarczyłaby osoba po technikum. Podobnie z lekarzami pierwszy stopień specjalizacji z interny, medycyny rodzinnej itp. wystarczyłby do pracy w niektórych poradniach za godziwą pensję.
Lekarz nie podaje leków, a jak lekarz się pomyli to za pomyłkę odpowiada pielęgniarka.
@Gitgut: No właśnie że są ....
Pielęgniarka lub pielegniarz, która skończyli średnią szkołę pielegniarską maja wiedzę podobną do tych po licencjacie, dopiero magisterium daje coś więcej.
Trzeba rozgraniczyć uprawnienia i płace oraz dać mozliwość rozpoczęcia pracy na niższych uprawnieniach.