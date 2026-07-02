Rzeczywiście jest tak, że pielęgniarka z wyższym wykształceniem po studiach w pierwszym roku pracy w Warszawie zarabia prawie najlepiej wśród absolwentów wyższych uczelni coś koło 14k brutto porównywalnie z informatykami. Ale to co się dzieje na prowincji to jest szał. Pielęgniarki masowo robią zaoczne studia aby mieć wyższe zaszeregowanie, na uczelniach które w sumie nic nie wymagają, szpitale ich tylu nie potrzebują, ale też nie bardzo mogą je zwolnić. W sumie liczy Pokaż całość